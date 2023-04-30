إغلاق حقلي غاز في ليبيا إلى أجل غير مسمى

أغلقت ليبيا حقلي غاز إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى مجمع صناعي مهم، وذلك بقرار من رئيس مؤسسة النفط الوطنية فرحات بن قدارة.

وأعلنت المؤسسة، الأحد ، إجراء عَمرة شاملة في مجمع مليتة الصناعي وحقلي بحر السلام والوفاء، وذلك بعد تأجيل القرار لعدّة مرات، لأسباب وظروف مختلفة، وفق ما جاء في بيان المؤسسة في صفحتها بموقع تويتر وفق صحيفة الطاقة .

وجاء في نص قرار المؤسسة: “بعد تأجيلها عدّة مرات، وبتعليمات مباشرة من رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة، سيبدأ وقف مجمع مليتة الصناعي بشكل تام لإجراء عمرة شاملة”، كما شمل القرار حقلي غاز في ليبيا، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.