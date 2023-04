ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب “محمد الفقيه” اليوم الاحد خلال اجتماع مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد”، استكمال الاعتمادات اللازمة للوائح العمل بالشركة من قبل الوزارة التأمين الصحي للعمالة الأجنبية بالشركة، بحضور مشرف قطاع الشؤون الإدارية والخِدمات “حسن دبك” ومدير مكتب الشؤون القانونية “مرعي المالكي”.

وتطرق الاجتماع إلى بعض المعوقات التي تواجه صناعة الحديد والصلب في ليبيا، والتي منها العجز في الطاقة بشقيها الغاز الطبيعي والكهرباء، وكذلك المشاكل المتعلقة بارتفاع تكاليف الخردة الحديدية المحلية، وتدني جودة المتاح منها للشراء؛ نظرًا لاستمرار تصديرها.

ونوقش بالاجتماع وشح وارتفاع أسعار خامات الحديد بالسوق الخارجي، والنظر في إمكانية الاستفادة من خامات الحديد المحلية بالجنوب الليبي، بالاضافة الى إمكانية الدخول في استثمارات لإقامة مشروع إنشاء مصنع لتكوير الخامات الحديدية بجمهورية موريتانيا، والتواصل الذي تم مع الجهات الموريتانية بخصوصه.

وأكد “العابد” بأن يبذل جهده بشأن تسويق المنتجات لدعم الشركة لدخول منتجاتها للأسواق الافريقية.

The post “الفقيه” و”العابد” يناقشان استكمال الاعتمادات اللازمة للوائح العمل بالشركة الحديد والصلب من قبل وزارة العمل appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا