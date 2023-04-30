“الفقيه” يبحث مع وزير العمل والتأهيل بعض المعوقات التي تواجه صناعة الحديد والصلب في ليبيا

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للحديد والصلب “محمد الفقيه”، مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد”.

تناول الاجتماع مناقشة عديد النُقاط القانونية والإدارية ذات العلاقة بوزارة العمل والتأهيل، ولعل أبرزها استكمال الاعتمادات اللازمة للوائح العمل بالشركة من قبل الوزارة.، وكذلك التأمين الصحي للعمالة الأجنبية بالشركة.

كما تم التطرق إلى بعض المعوقات التي تواجه صناعة الحديد والصلب في ليبيا، والتي منها العجز في الطاقة بشقيها الغاز الطبيعي والكهرباء، وكذلك المشاكل المتعلقة بارتفاع تكاليف الخردة الحديدية المحلية، وتدني جودة المتاح منها للشراء؛ نظرًا لاستمرار تصديرها.

وأيضاً حول شح وارتفاع أسعار خامات الحديد بالسوق الخارجي، والنظر في إمكانية الاستفادة من خامات الحديد المحلية بالجنوب الليبي، وأيضا إمكانية الدخول في استثمارات لإقامة مشروع إنشاء مصنع لتكوير الخامات الحديدية بجمهورية موريتانيا، والتواصل الذي تم مع الجهات الموريتانية بخصوصه.

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