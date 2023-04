عقب إعطاء الإذن من قبل “بن قدارة” لبدء أعمال العمرة الشاملة لمجمع مليتة الصناعي…يعقد اجتماع لمناقشة الترتيبات اللازمة خلال فترة توقف المجمع

ناقش عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للصناعات النفطية خلال اجتماع عقد يوم السبت، لمتابعة الترتيبات النهائية استعدادًا للإيقاف الشامل لمجمع مليتة الصناعي، اعتبارًا من 1-5-2023، لضمان توفير كميات من الغاز الطبيعى لتشغيل مجمع الحديد والصلب ومحطات الكهرباء وكذلك إمكانية تأمين كميات إضافية من الغاز عبر خط 103 – حقل الساحل لإنتاج أكبر كميات ممكنة من الكهرباء لتغطية العجز المتوقع فى إمدادات الكهرباء نتيجة نقص الغاز خلال فترة التوقف والتى من المتوقع أن تستمر 3 أسابيع تقريبًا.

وحضر الاجتماع ممثلين من إدارات الوطنية للنفط وشركة مليتة وشركات كل من ،سرت وقرين ستريم والواحة والزويتينة والبريقة بالإضافة إلى الشركة العامة للكهرباء ومجمع الحديد والصلب.

