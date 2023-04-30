النقابة العامة للمراقبين الجويين تُهدد بإيقاف الخدمة الجوية بداية من 12 مايو المقبل

طرابلس 30 أبريل 2023 (وال)- أعلن رئيس النقابة العامة للمراقبين الجويين فتحي البوسيفي، توقف تقديم الخدمة الجوية، بداية من الجمعة الموافق 12 مايو المقبل.

وقال البوسيفي – في تصريحات صحفية – إن تقديم الخدمة الجوية ستتوقف بـداية مـن يوم الجمعة الــ 12 من شهر مايو المقبل بعد أن كان مـن المفترض أن يبدأ من يوم الغد.

وأوضح أن “سبب التوقف عن تقديم الخدمة الجوية هـو المشاكل المالية التي نمر بها، والتي من ضمنها ما يتعلق بالمرتبات وعدم تنفيذ الجدول الموحد على المراقبين الجويين”، مؤكدًا أن مطالبهم هو صرف مستحقاتهم المالية وحلحلة المشاكل المالية التي يمرون بها.

وأشار إلى أن من تبعات التوقـف عـن تقديم خدمات الملاحة الجوية هـو توقف الحركة الجوية في البلاد. (وال)

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