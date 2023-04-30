السياحة تُنظم رحلة سياحية توعوية بمنطقة الجغبوب

الجغبوب 30 أبريل 2023 (وال)- تحت شعار “معًا ليكون عام 2023 م عامًا لتنشيط السياحة الداخلية”؛ نظم ديوان السياحة والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية رحلة سياحية توعوية لمنطقة الجغبوب، بمشاركة مركز المعلومات والتوثيق السياحي بالتعاون مع نادي الشباب للإنقاذ الصحراوي الليبي، وشركة بقيع الرحمن للخدمات والاستثمار السياحي.

وتأتي هذه الرحلة في إطار اهتمام الديوان بتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع، وتعريفهم بما تتمتع به بلدهم من مقومات سياحية وأثرية فريدة، بما يساهم في تنشيط السياحة الداخلية.

وشارك في هذه الرحلة قيادات السياحة والجهات المُشاركة بالرحلة، كما قام أعضاء مكتب السياحة والجهات الأمنية والأهلية والمجتمع المحلى بمنطقة الجغبوب، بإستقبال المٌشاركين في الرحلة ومرافقتهم خلال الزيارة. (وال) أ ف/ ر ت

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