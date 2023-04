بدء إجراء العمرة الشاملة بمجمع «مليته» وحقلي بحر السلام والوفاء

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بدء عملية الإيقاف التام لمجمع مليتة الصناعي لغرض إجراء العمرة الشاملة بالمجمع وحقلي بحر السلام والوفاء.

وقالت المؤسسة في بيان، إنها اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لتعويض النقص في الغاز أثناء فترة توقف المجمع عن العمل التي من المقرر أن تستمر 3 أسابيع.

وأشار البيان إلى أن عملية العمرة الشاملة تم تأجيلها لمرات عديدة لأسباب وظروف مختلفة، مؤكدا أن عمليات العمرة الشاملة للمجمع الصناعي ستبدأ غدا الموافق الأول من مايو.

يذكر أن الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي يبلغ 935 مليون قدم مكعب يوميا، تستهلك منه محطات الكهرباء 741 مليون قدم مكعب، ويقسم الباقي على مصنعي الإسمنت والحديد والصلب، والمؤسسة الوطنية للنفط.

ويقع مجمع مليته على بعد حوالي 22 كيلومتر شرقي زوارة على مساحة 355 هكتار تضم مرافق لمعالجة النفط والغاز وخزانات لتخزين النفط الخام والمنتجات السائلة الأخرى ومرافق تصدير وتربينات بخارية وغازية لتوليد الطاقة.

أما حقل بحر السلام فيقع على مسافة نحو 120 كيلومترا شمال غربي طرابلس، ويحوي ما يزيد على 260 مليار متر مكعب من الغاز، في حين ينتج حقل الوفاء نحو 40 ألف برميل يوميا من الخام والمكثفات، وكذلك 400 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

يُشار إلى أن شركة “مليته” للنفط والغاز، أنشئت بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (253) لسنة 2008م، الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2008، بالموافقة على أسس الإتفاق المُبرم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إينى شمال أفريقيا بتاريخ 16 أكتوبر2007م، والذى ينص على دمج أصول ونشاط كلاً من شركة إيني للنفط وشركة مليته للغاز، ويبدأ تطبيقه في 1 يناير 2008م.

وتُدير الشركة عدداً من الحقول النفطية البرية المنتشرة بمختلف مناطق ليبيا، وحقول بحرية متمثلة في ثلاث منصات بحرية، وخزان عائم، كما تُدير الشركة أيضاً شبكة خطوط أنابيب برية مختلفة الأحجام ممتدة آلاف الكيلومترات، ويتم تصدير جزء من الغاز الطبيعي المعالج من مجمع مليته الصناعي عبر خط أنابيب بحري (بقطر32 بوصة وبطول 516 كم) يربط مجمع مليته الصناعي بالساحل الجنوبي لإيطاليا وتديره شركة ” الدفق الأخضر Green Stream ”، ويُعد خط التصدير البحري هذا كأول ربط بين ليبيا وأوروبا.

وتساهم شركة “مليته” للنفط والغاز في سد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي الذي يغدي محطات توليد الكهرباء.

