مؤسسة النفط: عودة ضخ الغاز من البريقة إلى الخمس بعد توقف دام 12 عامًا

الوطن|رصد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعادة ضخ الغاز من البريقة إلى الخمس بمعدل حوالي 100 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، وذلك بعد توقف دام لمدة 12 عامًا.

وتقدم رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لكل العاملين من فرق التشغيل والصيانة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وكذلك لجنة كبار المستهلكين بالمؤسسة الوطنية للنفط وكل من ساهم في هذا العمل الوطني بالشكر والتقدير، مثمنًا جهودهم عاليًا في سبيل استمرار تدفق الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.