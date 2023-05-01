تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وسط مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يحتمل أن يرفع أسعار الفائدة.

وكانت بيانات التصنيع الصينية الضعيفة كافية لتجاوز الدعم من تخفيضات الإمدادات الجديدة في أوبك + التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر، بحسب رويترز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 56 سنتًا، أو 0.7 بالمئة، عند 79.77 دولارًا للبرميل، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتًا، بانخفاض 0.8 بالمئة، ليتداول عند 76.15 دولارًا.

وكان الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي ثابتًا في مارس، حيث تم تعويض الزيادة في النفقات على الخدمات، من خلال انخفاض في السلع، لكن القوة المستمرة في ضغوط التضخم الأساسية قد تؤدي إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى.

ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا الأسبوع. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس من العام الماضي من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي 4.75 بالمئة -5.00 بالمئة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يمدد بنك الاحتياطي الأسترالي، في الأسبوع المقبل، وقفة رفع سعر الفائدة يوم الثلاثاء، وقد يفاجئ البنك المركزي الأوروبي بزيادة كبيرة بمقدار نصف نقطة يوم الخميس.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين (PMI) إلى 49.2 من 51.9 في مارس، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد، متراجعًا إلى ما دون علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش في النشاط على أساس شهري.

وانكمش نشاط المصانع في اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، للشهر السادس على التوالي في أبريل، لكن قطاع التصنيع كان يتجه نحو الاستقرار وسط تراجع أبطأ في الطلبيات الجديدة.