مؤسسة النفط تعلن عودة ضخ الغاز من البريقة إلى الخمس بعد توقف لمدة 12 عاما

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عودة ضخ الغاز من البريقة إلى الخمس بعد توقفٍ دام لمدة 12 عامًا. وأوضحت أن الضخ بمعدل نحو 100 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.

وكتبت المؤسسة، على فيسبوك: “بعد توقفٍ دام لمدة 12 عامًا عودة ضخ الغاز من البريقة إلى الخمس بمعدل حوالي 100 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي”.

ووجّه رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الشكر لكل العاملين من فرق التشغيل والصيانة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وكذلك لجنة كبار المستهلكين بالمؤسسة الوطنية للنفط وكل من ساهم في هذا العمل.

وثمّن جهودهم عاليًا في سبيل استمرار تدفق الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.