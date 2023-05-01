الوطنية للنفط تنفي دعمها لأطراف معينة في السودان

نفت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الإثنين مزاعم أن المؤسسة الوطنية للنفط تقدم الدعم لأحد الأطراف المتحاربة في السودان .

وقالت المؤسسة إن “ناشطاً إعلامياً” لم تذكره المؤسسة الوطنية للنفط ، زعم أن قد تتعرض المؤسسة لعقوبات دولية “بسبب دعمها لأحد الأطراف” في السودان .

وأشارت المؤسسة إلى أنها تنفي بشكل قاطع هذه الأنباء الكاذبة وتؤكد أن مصفاة الصريرة لديها قدرة تكرير محدودة لا تتجاوز عشرة آلاف برميل يومياً ، ولا تكفي حتى للواحات المجاورة .

ثانياً: تتعهد المؤسسة الوطنية للنفط برفع دعاوى قضائية محليا ودولياً ضد ناشر الخبر حفاظا على سمعة المؤسسة والدولة الليبية .

وأكدت المؤسسة التزامها بالمعايير المهنية في أداء عملها وأن معظم تركيزها ينصب على استقرار مستويات الإنتاج الحالية وتنفيذ خططها لزيادة انتاج النفط .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية