في ذكرى عيد العمال .. مؤسسة النفط: لن ندخر جهدًا للنهوض بالقطاع وتحسين أوضاع العاملين به

طرابلس 01 مايو 2023 (وال)- عبّر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن الشكر والإمتنان لكافة العاملين بهذا القطاع الحيوي، لدورهم الوطني في الحفاظ على استقرار الإنتاج وتحقيق معدلات عالية وفقًا لخطط واستراتيجيات المؤسسة التي تسعى إلى تحقيقها.

جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين الذي يُصادف الأول من مايو ذكرى اليوم العالمي لعيد العمال.

ووجه مجلس إدارة المؤسسة تحية تقدير واعتزاز إلى كافة عمال قطاع النفط والغار في مختلف مواقعهم النفطية والإدارية الذين شيدوا بجهودهم هذا الصرح العظيم، وما زالوا على درب النماء والبناء والعطاء سائرون.

وأكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق كافة سُبل الراحة وتهيئة الظروف المناسبة حتى يتمكن العاملون بالقطاع من اكتساب كافة حقوقهم المشروعة وفقًا لما يكفله لهم القانون والتشريعات واللوائح الرسمية. (وال)

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