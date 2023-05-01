رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة امساعد يؤكد قرب البدء الفعلي لتنفيذ المنطقة الحرة

الوطن / رصد

أكد رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة امساعد سعد محمود أن المنطقة الحرة ستحوي عددا من النقاط و المراكز الحيوية المختلفة كمطار تجاري وميناء ومناطق صناعية ونفطية والتي ستقدم خدمة حقيقية للاقتصاد الليبي.

واضاف أن إحدى الشركات العالمية ستشرع في رفع المساحات الهندسية للميناء التجاري بواقع أربعة ساحات وثمانية أرصفة سيتم إعطاء مجال واسع وفرصة كاملة للمستثمرين من داخل البلاد وخارجه

وبين محمود أن المنطقة الحرة ستوفر امساعد حيزا لأكثر من 500 شركة ومشروع متوسط وصغير بما يتيح فرصة عمل لأكثر من 35 ألف شاب ليبي.