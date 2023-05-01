بنغازي| الإتحاد الوطني العام لعمال ليبيا يحتفل بعيد الــ “137”

بنغازي 01 مايو 2023 (وال)- نضم الإتحاد الوطني العام لعمال ليبيا صباح اليوم الإثنين، إحتفال بذكرى عيد العمال الــ “137” الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام تحت شعار “العمال هم دومًا من يصنعون الحياة معًا من أجل مصالحة وطنية شاملة وتلبية مطالب وحقوق مشروعه”.

وقال عضو الإعلام والثقافة والتنسيق المجتمعي بنقابة عمال كهرباء سهل بنغازي أحمد العبدلي – لمراسل “وال” – “نحن اليوم قائمين بإحتفالية ذكرى 137 لعيد العمال العالمي، وقد قمنا بهذه الإحتفالية بأن ننوه على أن يكون لنا دور في المصالحة الوطنية، وممكن يكون أيضًا لنا دور سياسي بإعتبار ما سبق ذكره يعني أي حراك مطلبي يطالب ويدافع بحقوق معينة هو في حد ذاته حراك سياسي”.

وأضاف العبدلي أنه “من الممكن نحن كنقابات وإتحاد عمالي نساهم ونسعى في تحقيق المصالحة الوطنية، وذلك من خلال تلبية ومطالب حقوق مشروعة”.

وبدوره، قال رئيس الإتحاد الوطني لعمال ليبيا فرع بنغازي – عضو بالإتحاد العام علي سعيد المقرحي – لمراسل “وال” – “قمنا بهذه الإحتفالية كوطنية ووفاء لعمال مصانعنا ووحداتنا الإنتاجية والخدمية، لما يقومون به لأن العمال هم يصنعون الحياة سواء ذكورًا أو إناثًا، وبذلك نحتفل به لأن هناك إتفاقيات دولية وحرية العمل، وهذه الحريات نص عليهن الإتحاد الدولي للعمال إتفاقية 87 وإتفاقية 8 فيما يخص العمال وحرية العمل النقابي والحرية النقابية، بالإضافة إلى أننا نعمل بالقانون 23 لعام 1998 وفي هذه المناسبة نحي كل العاملين والعاملات في داخل وحداتنا الإنتاجية”.

من جهة أخرى، قال مستشار القانوني للإتحاد الوطني لعمال ليبيا السيدة إنتصار حسين التايب – لمراسل “وال” – “هذا اليوم وهو عيد لكل العمال الليبين ولكل عامل وعاملة، وهو يمثل الإتحاد العالمي وهو ليس عيد عمال عربي فقط، بل إتحاد عالمي على مستوى بقاع الأرض”. (وال) أ ع / ر ت

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