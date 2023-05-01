‏إدارة إنفاذ القانون تنتهي من إزالة المباني المخالفة بخط السكة الحديدية بالخمس

الخمس 01 مايو 2023 (وال)- أانهت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أمس الأحد، مهامها المكلفة بها في إزالة وهدم المباني المخالفة داخل حرم السكة الحديدية داخل الحدود الإدارية لبلدية الخمس، رفقة جهاز الشرطة الزراعية ومهندسين من مشروع السكة الحديدية.

وقالت الإدارة – عبر صفحتها على فيسبوك – إنها ستشرع خلال اليومين المقبلين في إزالة المباني المخالفة بمشروع السكة ببلدية زليتن ضمن المرحلة الثانية وصولا إلى منطقة الهيشة غرب مدينة سرت.

‏وأشارت إلى أن هذه الأعمال تأتي بناء على تعليمات النائب العام لإزالة وهدم المخالفات والتعديات الواقعة على حرم خط السكة الحديدية. (وال)

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