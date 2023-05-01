اقتصاد عاجل

أسعار الذهب في السوق الليبي الاثنين 01 مايو 2023

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاثنين) 01/05/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر اونصة الذهب اليوم :
آونصة الذهب 1983.4 $

سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب251.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب292.83 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب306.77 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب334.66 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب270 ~285 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب 315 ~335 دينار

سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب315 ~355 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب335 ~365 دينار

سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار
▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :
▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك