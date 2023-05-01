ليبيا وتركيا .. الوضع الاقتصادي بين البلدين يمكن تحديد مصيره بعد 14 من شهر مايو …خبير تركي يكشف لصدى عدة تفاصيل

صرح الخبير التركي في العلاقات الدولية “محمد أوزكان” لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين حيث قال أن عودة عمل كافة الشركات التركية في ليبيا أمر مهم ولكن بكل بساطة الآن الشركات التركية اتجهت إلى تجارة واستثمارات بديلة في العديد من البلدان بما في ذلك أفريقيا لذلك لا أعتقد أن لها نفس الأهمية كما في الماضي .

وأضاف أوزكان من جانبه أنه فيما يخص المصالح الاقتصادية لتركيا في ليبيا أن الاهتمام التركي بليبيا هو اهتمام جيوسياسي أكثر منه اقتصادي ومع ذلك إذا استقرت ليبيا فمن المحتمل أن تكون هناك علاقة اقتصادية واضحة بين البلدين .

وأوضح أوزكان من جانبه أنه من الصعب معرفة ما إذا كان سوف تتعاون الحكومة التركية الجديدة في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية اقتصاديا مع ليبيا لأننا لا نعرف من سيفوز في الانتخابات أعتقد أن أردوغان سيستمر لكننا سنعرف فقط في 14 من مايو .

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