العالم يواجه خطر فقدان 14 مليون وظيفة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تحذيراتٌ دولية من اختفاء 14 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، خلال السنوات الخمس المقبلة.

المنتدى الاقتصادي العالمي، نشر تقريرًا أوضح أن قطاع الوظائف العالم يواجه تهديدًا نتيجة حدوث اضطرابات هائلة في سوق العمل العالمية، وضعف الاقتصاد، وزيادة اعتماد الشركات على تقنيات؛ مثل الذكاء الصناعي.

التقرير الذي نشرته شبكة «سي إن إن» الأميركية، وجد أن أرباب العمل يتوقعون ظهور 69 مليون وظيفة جديدة، بحلول عام 2027، وإلغاء 83 مليون وظيفة، مما سيؤدي إلى خسارة صافية قدرها 14 مليون وظيفة؛ أي ما يعادل 2 في المائة من العمالة الحالية