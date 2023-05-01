ليبيا تنهي أزمة الكهرباء في مدينة الخمس باستئناف ضخ الغاز

عودة التدفق من حقل البريقة إلى خمس بمعدل يصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا بعد توقف دام لمدة 12 عاما.

العرب اللندنية – أعلنت السلطات الليبية، عن إعادة ضخ الغاز من البريقة شرقي البلاد إلى مدينة الخمس، بعد توقف دام لمدة 12 عاما، في خطوة لإنهاء أزمة الكهرباء.

وقالت المؤسسة الوطنية النفط الليبية في بيان، إن حقل البريقة، عاود ضخ الغاز إلى الخمس بمعدل يصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا، بعد توقفه عقب أحداث عام 2011.

وتوجه رئيس مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة بالشكر لفرق التشغيل والصيانة في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، ولجنة كبار المستهلكين بالمؤسسة “على جهودهم في تحقيق استمرار تدفّق الوقود لتوليد الكهرباء هناك”، وفق البيان.

وفي 22 يوليو الماضي أعلنت مؤسسة النفط، رفع حالة القوة القاهرة على ميناءي البريقة والزويتينة، بعد ساعات من قرار حكومة الوحدة الوطنية بتشكيل جديد لمجلس إدارة المؤسسة بقيادة فرحات بن قدارة.

وكانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي، أبريل 2022، بعد ساعات من إغلاق ميناء الزويتينة وحقلي الشرارة والفيل، وذلك بدعوى استحالة تنفيذ الالتزامات والتعهدات المعلنة تجاه أسواق وقطاع النفط الليبي.

ويعدّ ميناء البريقة أحد أهم 6 موانٍ كبرى، تُصدِّر ليبيا النفط من خلالها، إذ تبلغ قدرته التصديرية نحو 60 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، لذلك فإن إغلاقه يمكن أن يترك تداعيات قاسية على استقرار الشبكة العامة للكهرباء في البلاد، وخاصة المنطقة الشرقية.

واجهت مدينة الخمس الليبية أزمة كبيرة تتعلق بقطاع الكهرباء، في ظل غياب كميات مهمة وحيوية من الغاز القادم من البريقة، الأمر الذي دعا السلطات في البلاد إلى إدخالها ضمن المدن المستهدفة بمشروع إنتاج الكهرباء بالشراكة مع شركة دايو الكورية.

وتخطط ليبيا لإنتاج نحو 6 آلاف و75 ميغاواط إضافية من السعة الجديدة خلال المدة بين (2021 إلى 2030)، من محطات الكهرباء في مناطق سبها ودرنة وطرابلس وطبرق وبنغازي والخمس، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان إن العمل في مجمع مليتة للنفط والغاز، وهو مشروع مشترك مع شركة إيني الإيطالية، سيتوقف اعتبارا من اليوم الاثنين لبدء أعمال الصيانة فيه.

وأضافت المؤسسة أن حقل بحر السلام البحري للغاز وحقل الوفاء النفطي، وكلاهما تديره شركة مليتة، سيتوقفان أيضا عن العمل للسبب نفسه.

وتوقعت المؤسسة الوطنية للنفط أن تستمر الصيانة “ثلاثة أسابيع تقريبا”.

وأوضحت أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة أعطى الإذن ببدء أعمال الصيانة بعد “تأجيلها لمرات عديدة لأسباب وظروف مختلفة”.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط “تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتعويض النقص في الغاز أثناء فترة التوقف”.

ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي لحقل الوفاء الواقع على بعد نحو 540 جنوب غربي طرابلس 37290 برميلا من النفط الخام والمكثفات و22503 براميل من الغاز الطبيعي المسال.

وتقدر الطاقة الإنتاجية لحقل بحر السلام البحري الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات قبالة الساحل الليبي بنحو 986 مليون قدم مكعبة من الغاز القابل للتصدير ونحو 31 ألف برميل يوميا من المكثفات.

ويُصدّر مجمع مليتة للنفط والغاز إنتاجه من ميناء يقع على بعد نحو 100 كيلومتر غربي طرابلس بالقرب من الحدود التونسية.