خاص.. “الرعيض”: يجب مطالبة الحكومة بإصدار القرارات اللازمة لتشجيع العمالة الوطنية

صرح رئيس اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة ليبيا “محمد الرعيض” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: تم توقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد الوطني لعمال ليبيا، حيث أن ليبيا مقسومة إلى ثلاثة بنسبة لبرنامج العمل: الحكومة وأرباب العمل والعمال.

وأضاف “الرعيض” بالقول: يعتبر العمال هم الأساس والقاعدة التي يعتمد عليها أي مجتمع، وبالتالي تم توقيع بين اتحاد عام غرف التجارة والصناعة بصفته رئيس أرباب العمل واتحاد الوطني لعمال ليبيا، وهذا اتفاق ينص على التعاون وضمان حقوق العمال وتمكينهم من العمل بطرق قانونية والدفاع عنهم وتوفير حاجياتهم وتشغيل العمالة الوطنية واعطائها الأولوية.

وتابع بالقول: يجب مطالبة الحكومة بإصدار القرارات اللازمة لتشجيع العمالة الوطنية وتدريبها وحصولها على كافة مستحقاتها بالشكل القانوني.

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