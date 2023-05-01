الوطنية للنفط تحسم الجدل حول تزويد قوات الدعم السريع السودانية بالوقود

نفت المؤسسة الوطنية للنفط، الاثنين، الأخبار الرائجة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي أشارت إلى تعرض المؤسسة إلى عقوبات دولية بعد تزويدها لقوات الدعم السريع السودانية بالوقود عن طريق مصفاة السرير.

وأضافت المؤسسة، في بيان لها، أنها ستقوم “برفع دعاوى قضائية محليًا ودوليًا ضد ناشر الخبر و ذلك صوناً لسمعة المؤسسة والدولة الليبية” ردا على الاتهامات.

وتابعت المؤسسة أن “مصفاة السرير ذات قدرة تكريرية محدودة لا تتجاوز عشرة آلاف برميل يوميًا ولا تكفي حتي الواحات المجاورة”.

وعبرت المؤسسة عن “التزامها بالمعايير المهنية في أداء عملها وأن جُل تركيزها على استقرار مستويات الإنتاج الحالية وتنفيذ خططها الطموحة في زيادة الإنتاج”.