محلل استراتيجي إيطالي يكشف لصدى عن تأثير الجانب الاقتصادي لليبيا خاصة في الجنوب بسبب الفوضى في السودان

صرح المستشار الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين حيث قال أنه لدى السودان وليبيا أشكال من الترابط أولاً: بسبب قضية الهجرة حيث تعمل ليبيا كعنصر أساسي لتدفقات الهجرة ويعتبر ذلك من الديناميكيات التي قد تثيرها الأزمة السودانية .

وأضاف روفينيتي لصدى الاقتصادية أن كل هذه الفوضى في السودان قد تؤدي إلى ظهور صورة عن عدم الاستقرار الذي يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الليبي لأن الروابط التجارية التي تمر عبر الجنوب على سبيل المثال تعاني من تباطؤ واضح في خطوط الاتصال وﻹمداد ومن ثم هناك حاجة إلى التفكير في المستقبل .

في فبراير الماضي ، أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أوامره بتسهيل الإجراءات للمستثمرين الليبيين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وماذا سيحدث في مرحلة المواجهة ؟ خاصة بعد ذلك يصعب تحديد الوضع في هذا الوقت المضطرب للغاية بالنسبة للسودان وإلى حد ما ليبيا .

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