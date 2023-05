قام العاملون بالشركات الوطنية المتعثرة والاجنبية المنسحبة، اليوم الاثنين في كل من الجنوب الليبي والمنطقة الشرقية وجنزور، بوقفة احتجاجية معبرين عن رفضهم بالاحتفال بمناسبة عيد العمال، معتبرين أن هذا اليوم هو يوم حزن وحداد عليهم، بسبب مماطلة المسؤولين بمجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية حد تعبيرهم، في ايجاد حلول جدرية نهائية لمعاناة العمال بهذه الشركات وصرف مرتباتهم على سنوات سابقة.

وأكد العاملون بهذه الشركات بأن أي اتحاد أو نقابة تحتفل بهذا اليوم هي اجسام وهمية وغير شرعية ولا تمثل العاملين بشركات المتعثرة والاجنبية المنسحبة ولا تعبر عن حقيقةً معاناتهم طيلة السنوات الماضية.

The post في عيد العمال العالمي..العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والاجنبية المنسحبة يرفضون الاحتفال به appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا