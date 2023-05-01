أويل برايس: صادرات الغاز الطبيعي في ليبيا تتجه للانخفاض لهذه الأسباب

ذكر موقع “أويل برايس” النفطي اليوم الإثنين أنه من المتوقع أن تنخفض صادرات الغاز الطبيعي من ليبيا إلى أوروبا بشكل ملحوظ هذا الشهر مقارنة بالمستويات العادية وذلك بسبب برنامج صيانة مدته ثلاثة أسابيع في مجمع مليته المنتج للنفط والغاز .

وأوضح الموقع أن مجمع مليته سيبدأ إغلاقًا كاملاً لبدء أعمال التجديد في مجمع مليته وحقل بحر السلام وحقل الوفاء .

وبحسب الموقع أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أصدر تعليمات بشأن تجديد وصيانة منشآت إنتاج الغاز والتي كان من المتوقع أن تبدأ اليوم الاثنين .

ونقلا عن المؤسسة الوطنية للنفط أنه تم إعداد كافة الترتيبات اللازمة لتعويض النقص في الغاز خلال فترة التوقف كما أكدت جاهزية فرق العمل وقطع الغيار وستؤدي أعمال الصيانة إلى تراجع كبير في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في ليبيا بحسب أويل برايس .

ووفقا للشركة المحلية التابعة لشركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني إن إمدادات الغاز الطبيعي من ليبيا إلى إيطاليا “ستنخفض ماديًا ويمكن أن تنخفض على الأرجح بين نهاية أبريل و 25 مايو بسبب الصيانة في حقول الغاز ومنشآت النفطية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية