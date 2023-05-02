ليبيا تنفق 3.5 مليار دولار على ميزانية الدفاع في 2023

الوطن| رصد

يقدّر حجم إنفاق ليبيا الدفاعي بـ 3.5 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 3 أفريقيا والمرتبة رقم 51 عالميا.

ويبلغ حجم الإنفاق الدفاعي للدول الأفريقية التي تمتلك أضخم ميزانيات الدفاع في 2023 بنحو 24 مليار دولار، ويشمل ذلك جيوشا يتم تصنيفها ضمن أقوى 36 جيشا في العالم.

وتمتلك الجزائر تمتلك أضخم ميزانية دفاع في أفريقيا تليها مصر في المرتبة الثانية ثم ليبيا في المرتبة الثالثة.

ويقدر حجم إنفاق الجزائر الدفاعي بـ 9.9 مليار وتحتل المرتبة الأولى أفريقيا والمرتبة الـ 24 عالميا. فيما يقدر حجم إنفاق مصر الدفاعي بـ 4.3 مليار دولار وتحتل المرتبة الثانية أفريقيا والمرتبة 46 عالميا.