ارتفاع جديد.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 02 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 20 ابريل 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.769 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2409 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9607 دينار، والدولار الكندي 3.523 دينار ليبي، والليرة التركية 0.245 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2716 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2986 دينار، والدينار التونسي 1.5673 دينار، والدرهم المغربي 0.4745 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: