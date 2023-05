في عيد العمال.. «العابد»: علينا الوقوف على تحديات سوق العمل في المستقبل

قال وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد إنّ عيد العمال هو فرصة متجددة للوقوف على القضايا الاساسية في قطاع العمل، وماينتظرنا في المستقبل من تحديات.

العابد وخلال احتفالية بمناسبة عيد العمل ذكر أنّ الوزارة حرصت على دفع مرتبات الموظفين في الشركات المتعثرة ومعالجة أوضاعهم، وأنّ العمل لا يزال مستمرا لضمان حقوقهم.

وأشار العابد إلى أنّ الوزارة عملت على تسوية أوضاع أصحاب العقود في القطاع الخاص عبر حملة تفتيش مفاجئة استهدفت اكثر من 700 موقع في مختلف البلاد.

وأوضح العابد أنّ مسار التنمية هو ما يدعوهم اليوم إلى تعزيز مكانة العمال وتوفير ما يحفظ لهم العيش في كنف الاطمئنان والاستقرار، بحسب تعبيره.

وخلال الاحتفالية جرى مذكرة تعاون بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والاتحاد الوطني لعمال ليبيا، تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني ومعالجة مشكلة البطالة.

