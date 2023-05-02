خاص.. “أبوشناف” يؤكد على مطالب وحقوق العمال في كل ربوع ليبيا وفي كافة القطاعات المختلفة

صرح مدير المكتب الإعلام والتواصل بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالقادر بوشناف” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: نؤكد على مطالب وحقوق العمال في كل ربوع ليبيا وفي كافة القطاعات المختلفة.

حيث احتفينا هذا العام مع شركة الحديد والصلب لما تمثله هذه الشركة من أهم روافد الاقتصاد الوطني، والتي سبقها العام الماضي مع شركة الكهرباء والتي قبلها وزارة النفط والغاز.

وأيضاً احتفينا بمناسبة الذكرى الصناعة والصحة المعنية والتي يصادف يوم 28 أبريل، ويعتبر جزء لا يتجزئ من الحفاظ على صحة وسلامة العامل في مواقع العمل.

وأضاف بالقول: بالنسبة الإجراءات التي اتخدتها وزارة العمل اتجاه العمال، أبرزها فيما يتعلق بمعالجة أوضاع الإدارية لسادة العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة، وصرف مرتباتهم، ولازلنا نعمل على معالجة الاشكاليات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

وأكد على العمل بالعديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم سوق العمل، وأبرزها إطلاق حملة تفتيشية على المستوى الوطني، وزيارة اكثر من 700‪ موقع عمل وتم ضبط المخالفات فيها، وتوجيه أصحاب العمل بتسوية أوضاع العاملين بها.

وكذلك إطلاق منصة إلكترونية “وافد” التي تختص بتسجيل العاملة الأجنبية بعيداً عن عصابات التهريب والجريمة المنظمة وتجارة بالبشر.

وختم حديثه قائلا: عملت الوزارة على صندوق تنمية الموارد البشرية ومراكز التدريب، بتدريب عن ما يقل من 3000 باحث عن عمل على مستوى ليبيا وتم دمجهم في سوق العمل.

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