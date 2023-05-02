شبكة فرنسية تكشف عن سر زيارة الصديق حفتر إلى الخرطوم

ذكرت شبكة “Rfi ” الفرنسية أنه تم اختيار الصديق حفتر وهو أحد أبناء قائد القوات المسلحة خليفة حفتر رئيسا لنادي المريخ السوداني أحد أكبر نوادي كرة القدم في السودان .

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده بالنادي بأم درمان بحضور الصديق حفتر الذي سافر إلى الخرطوم بطائرة خاصة وتبرع بمليوني دولار للنادي حيث يواجه النادي السوداني صعوبات إدارية ومالية وغير قادر على استكمال تأهيل ملعبه المغلق منذ عدة سنوات .

وبحسب الشبكة الفرنسية أن هذا التعيين يعبر عن “تبادل مصالح مشتركة بين الطرفين وجزء من عملية غسيل الأموال في ليبيا كما أن هناك العديد من التساؤلات عن مصدر الأموال التي يحتفظ بها خليفة حفتر وأبناؤه .

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أنه كان من الأفضل دفع هذه الأموال إلى نادٍ ليبي في وقت تحتاج فيه جميع الأندية في البلاد النهوض بها .

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