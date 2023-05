“الدبيبة والمنفي”يناقشان عدد من الملفات الأمنية والخدمية

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء خلال لقاءه مع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، الملفات الأمنية، والخدمية، وأهمها متابعة خطة رئاسة الأركان العامة فيما يخص الوضع الأمني ببلدية الزاوية.

حيث تم خلال اللقاء التأكيد، على تنسيق الجهود من أجل دعم المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي”، للوصول للانتخابات، كما نوقش عدد من الملفات الخدمية المتعلقة بضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية، لمشروعات التنمية المعتمدة بخطة العام 2022 لضمان تنفيذها ضمن الجداول الزمنية.

