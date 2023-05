أصدر القضاء الاداري بمحكمة استئناف بنغازي في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، حكمه القاضي بوقف قراري حكومة الوحدة الوطنية رقمي 601-2022، و 1046-2023، القاضيين بتعلية مبلغ 16.5 مليار دينار، ومناقلة 100 مليون دينار.

وحسب مكتب الاعلامي لوزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية فأن الطعن مقدم من الوزير “اسامة حماد”.

