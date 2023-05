أعلنت شركة زلاف ليبيا للنفط والغاز، اليوم الثلاثاء، أن خطة إنتاجها المبكر من حقل إيراون جنوب غرب البلاد تقترب من الـ100 ألف برميل، وذلك بعد قرابة 5 أسابيع من انطلاقها.

وقالت الشركة في بيان، إن إنتاج حقل إيروان النفطي تجاوز 92 ألف برميل أمس الاثنين، مشيدة بجهود كل من أسهم في نجاح خطتها.

وأضافت الشركة، أن نسبة نجاح الإنتاج النفطي وتشغيل الحقل تجاوزت 94%، رغم حداثة التجربة وصعوبة الظروف ودون أي حوادث تذكر.

وبدأت شركة زلاف ليبيا، عمليات ضخ النفط الخام في 29 مارس، ضمن الخطة البديلة للإنتاج المبكر من حقل إيراون بمعدل 3000 برميل يوميا، تنفيذا لسياسة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات الإنتاج.

وتوقعت مؤسسة النفط، أن تصل معدلات الإنتاج لحقل إيروان إلى أكثر من 16 ألف برميل يوميا في حالة جاهزية جميع الآبار وخط الأنابيب الرابط مع حقل الشرارة.

يذكر أن شركة زلاف ليبيا تبنت خطة نقل النفط الخام عن طريق الصهاريج، وذلك بمعدل 12 رحلة يوميا من خزانات الإنتاج بحقل إيراون إلى وحدة المعالجة السطحية بحقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس النفطية.

يُشار إلى أن شركة زلاف هي شركة متخصصة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز تم تأسيسها في سنة 2017 بعد إصدار قرار تأسيسي من لجنة الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط، وتعتبر شركة زلاف كيان تابع بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط من أجل تطوير الحقول التي تم اكتشافها وتقييمها ولم يتم إنتاجتها بعد، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للنفط والغاز وخلق تنمية مستدامة في المناطق الإنتاجية والصناعية.

بعد قرابة 5 أسابيع من انطلاقتها…خطة الإنتاج المبكر من حقل إيراون تقترب من ال 100 ألف برميل. تجاوز إنتاج حقل إيراون 92… تم النشر بواسطة ‏زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز‏ في الثلاثاء، ٢ مايو ٢٠٢٣

The post إنتاج حقل «إيراون» يقترب من 100 ألف برميل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا