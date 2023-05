“الدبيبة” يتابع الإجراءات الفنية لتنفيذ مشروع 500 مدرسة جديدة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتة” ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق “محمود عجاج”، الإجراءات الفنية لتنفيذ مشروع 500 مدرسة جديدة، وتنفيذ محطة الصرف الصحي الهضبة.

وأوضح “تاكيتة” بأن الجهاز استكمل التصاميم الفنية وتحديد المواقع المستهدفة في كافة البلديات، والحصول على موافقة الجهات الرقابية على تنفيذ المشروع.

وأضاف “عجاج” بأن الجهاز استكمل الإجراءات التعاقدية لتنفيذ مشروع خط فائض وادي المجينين، وأن العمل جارٍ لفتح الاعتماد المستندي للشركة المنفذة، وذلك بعد استكمال كافة التصاميم الفنية وخطة المشروع، مؤكدا أهمية هذا المشروع المتوقف منذ أكثر من 15 عاما، لسكان بلدية طرابلس الكبرى.

