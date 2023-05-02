عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية يرتفع على 94.3 في المائة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن نسبة استخدام الأفراد للإنترنت في السعودية ارتفعت إلى 94.3 في المائة في عام 2022.

وبحسب الهيئة، ارتفعت نسبة استخدام الأفراد 15 سنة فأكثر للإنترنت إلى 94.3 في المائة بارتفاع قدره 1.4 نقطة مئوية عن عام 2021م؛ إذ بلغت نسبة استخدام الإنترنت للذكور 95 في المائة، في حين بلغت نسبة الإناث 93.3 في المائة، وشكلت نسبة السعوديين 93.6 في المائة وغير السعوديين 95.2 في المائة.

وأشارت الهيئة في بياناتها إلى أن نسبة الأسر التي لديها إمكانية نفاذ إلى الإنترنت ارتفعت 96.5 في المائة، وبلغت نسبة الأسر التي لديها جهاز حاسوب 57.4 في المائة، وفق بيانات النشرة.