صحيفة فرنسية: تحقيق فرنسي يكشف عن سحب أقوال رجل أعمال متهم بقضية التمويل الليبي

ذكرت صحيفة” لوريون لوجور” الناطقة باللغة الفرنسية أن المحققون الفرنسيون قدرو ما لا يقل عن 608 ألف يورو مبلغ العملية التي تهدف إلى سحب الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين اتهاماته ضد نيكولا ساركوزي بشأن قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية لعام 2007 ، حسبما أفاد مصدر مقرب من التحقيق في فرنسا .

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن جاء هذا المبلغ في إطار التحقيق القضائي في شبهات دفع أموال لزياد تقي الدين بموافقة محتملة من نيكولا ساركوزي حتى يسحب اتهاماته ضد الرئيس الفرنسي السابق وفي هذا الجزء من القضية وُجهت إلى تسعة أشخاص تهمة العبث بالشهود والارتباط الإجرامي والإحتيال المنظم .

وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه تم التبرع بالأموال التي حشدها الممول” بيير رينود” إلى العديد من الشخصيات الرئيسية المزعومة للعملية بما في ذلك الوسيط” نويل دوبوس” المدان بالفعل بالإحتيال والمعلن زياد تقي الدين ورجل لبناني آخر مقرب منه .

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