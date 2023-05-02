«أوبر» تحقق أرباحًا قدرها 761 مليون دولار خلال الربع الأول من 2023

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بلغت أرباح شركة أوبر 761 مليون دولار في الربع الأول من 2023، متفوقة بذلك على توقعات المحللين البالغة 678.6 مليون دولار.

المدير المالي للشركة، قال : «حققنا أرباحاً قياسية وتدفق نقدي حر في الربع الأول، ونتأهب لزيادة الربحية من جديد في الربع الثاني» مشيرًا إلى أن أسهم الشركة قفزت إلى 36.40 دولار خلال تعاملات ما قبل السوق، وبلغت مكاسب السهم 32% حتى الآن هذا العام.

وبحسب المحللين والمراقبين في بلومبيرغ، تواصل الشركة تغلبها على تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بشكل أفضل من المتوقع، حتى رغم تضرر الإنفاق على تجارة التجزئة وغيرها من المجالات.