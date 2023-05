الذهب يرتفع وسط ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي

ارتفعت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، متجاوزة مستوى 2000 دولار، قبل يوم من قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة المنتظر إعلانه غداً الأربعاء.

وسلجت العقود الآجلة للذهب عند التسوية ارتفاعاً بنحو 1.6% أو 31.10 دولار إلى 2023.30 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل الماضي، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وعززت مكاسب المعدن الأصفر تجدد المخاوف من انتقال العدوى في القطاع المصرفي الأميركي، عقب انهيار First Republic ثالث بنك في فترة قصيرة.

وفي حين يعتبر الذهب تحوطًا ضد عدم اليقين الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضر بالطلب على الأصول ذات العائد الصفري.

وبدأت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها الذي يستمر يومين، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن ترفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

