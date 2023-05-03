تغيير جديد.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 03 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 03 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7622 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2467 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9451 دينار، والدولار الكندي 3.4976 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2445 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2698 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2969 دينار، والدينار التونسي 1.5643 دينار، والدرهم المغربي 0.4743 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: