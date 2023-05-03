تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 03 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 03 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 03 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7741 د‫.‬ل – للبيع – 4.7503 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1600 ~5.1550 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.6500 ~5.6100 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

615 دينار

▪️ الباوند =6.30 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.2100 ~5.2050 دينار

▪️ تحويل دبي المشير طرابلس 🇱🇾

كاش دبي 5.265 ~ 5.27 🇦🇪 بدل 11.25 الي 11.5 قروش

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب251.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك = 255.0 للجرام

دولار بشيك التجارة والتنمية =5.29 ~ 5.30 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.27 ~ 5.28 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار =4.70% الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار =2.80% الامان