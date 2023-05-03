العرفي: الاستثمارات الأمريكية لن تُغير المشهد السياسي الليبي

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن الاستثمارات الأمريكية في قطاع النفط الليبي تدخل في إطار تنافس على القوة الاقتصادية فقط، ولن تُغير في المشهد السياسي، سواء بفرض شخصيات بعينها أو غير ذلك.

وأضاف العرفي في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أن “هؤلاء مع من يتماشى مع مصالحهم، ولا أحد في ليبيا أو الدول العربية أو غيرها قد يقول إنه ضد مصالح الشركات الأميركية”.

وتابع: “هذه الاستثمارات تعكس تنافسًا على القوة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا، وهذا التنافس مُرحب به بما أنه سيفتح الباب لكل الشركات العملاقة القادرة على التصنيع والإنتاج للاستثمار في النفط الليبي”.

وأشار العرفي إلى أن روسيا تدفع باستثمارات في ليبيا، وحاضرة بقوة في السودان المجاور لاستخراج الذهب، وفي أفريقيا الوسطى وغيرهما، وكل القارة الأفريقية مطمع للشركات الكبرى لتحقيق فوائد وخلق فرص عمل وأرباح، وهذه اقتصادات عالمية من حقها أن تتنافس.