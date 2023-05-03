خاص.. نائب رئيس شركة لمة: نحتاج إلى رؤية لتطوير قطاع الإتصالات

صرح نائب رئيس الإتصال المؤسسي بشركة لمة “محمد قرقوم” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: حضرنا حفل توقيع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الإتصالات والمعلوماتية 2023 إلى 2027، بدعوة من الهيئة العامة للاتصالات والمعلومات، وشركة الليبية للبريد والاتصالات والمعلومات القابضة.

وأضاف بالقول: تبدو الاستراتيجية واعدة ويوجد دعم حكومي لها، ونتمنى أن يكون هناك خطوات تنفيذية لما ينفع الناس، ونحن محتاجين أن يكون هناك رؤية لتطوير قطاع الإتصالات بصفة عامة.

وتابع بالقول: تم التأكيد على دور القطاع الخاص بصفتي ممثلاً لإحدى الشركات الخاصة، وجاهزين للاستعداد، ويعتبر القطاع الخاص أكثر تطوراً ولديه قدرة على التوسع ودعم كل الأنشطة الحكومية

الجدير بالذكر أن شركة لمة تعتبر من الشركات التقنية، ولكن لعل دورنا يكون تطبيق مكاني والعنونة الرقمية، ولدينا مشاركات خارجية، بالأردن والكويت وبعض الدول الافريقية منها ساحل العاج بدعوة خارجية.

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