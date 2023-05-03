ميناء الحريقة النفطي بطبرق يستقبل أول ناقلة مليونية خلال شهر مايو

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست صباح اليوم الأربعاء الناقلة النفطية (اورفيس) على رصيف ميناء الحريقة النفطي بطبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام دون تحديد وجهتها.

وأكد مصدر مسؤول في الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط لـ أخبار ليبيا 24، أن هذه الناقلة النفطية هي الناقلة الأولى في مطلع مايو، لافتا أنها قادمة من اليونان وتحمل علم ليبيريا.

وأضاف المصدر أن الإنتاج المستلم اليوم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 210 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.