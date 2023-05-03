خاص.. “باعور” يُفصح لصدى تفاصيل إطلاق إستراتيجية جديدة لقطاع الإتصالات

صرح رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المكلف “عبدالباسط الباعور” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال حدث إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإتصالات والمعلوماتية، قائلًا: هذه الإستراتيجية تأتي خطوة لجهود كثيرة بذلتها الهيئة في الفترة الماضية من أجل وضع خطة استراتيجية لتنفيذ أو تحسين مستوى أداء قطاع الإتصالات داخل الدولة الليبية، وكذلك قطاع المعلوماتية .

وبحسب “الباعور” فإن هذه الإستراتيجية جاءت في عدة محاور يمكن الإطلاع عليها الآن، حيث إنها مُعلنة في موقع الهيئة وفي كافة المواقع التابعة لهيئة الإتصالات والمعلوماتية، والشركة القابضة للإتصالات والشركات التابعة لها .

قال كذلك: الفكرة العامة من هذه الإستراتيجية هي عبارة عن خطة طموحة لتحسين مستوى الخدمات الرقمية في المستقبل القريب العاجل، وزيادة مستوى الأمن السبراني والمعلوماتي داخل كافة مكونات القطاع المعلوماتي أو قطاع الاتصالات بالدولة الليبية .

مُضيفاً: خلال فترة 4 سنوات سيكون هناك مجموعة من المراحل كقياس مستوى الاداء ومؤشرات الاداء سيتم العمل المتخصص داخل هيئة الإتصالات المتخصص في مكتب الإستراتيجية ومعني بعملية التتبع وقياس مؤشرات الاداء التي يتم تنفيذها ومعالجة أحيانًا بعض القصور حيث أن الإستراتيجية تحتاج أحيانًا إلى إعادة تقويم .

كما أكد أيضًا بأن هذه الإستراتيجية ستنعكس نتائجها على المواطن في القريب العاجل وسيشعر بتحسن مستوى الإتصالات وذلك خلال ما يُقارب العام .

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