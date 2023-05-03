انخفاض الإسترليني وثبات الدولار واليورو

الوطن| رصد
انخفض سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، إلى 5.94 دينار مقابل 4.96 دينار، أمس الثلاثاء.
وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، فقد ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.76 دينار، واليورو عند 5.24 دينار.
وعلى صعيد العملات العربية، تراجع سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار، أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التى سجلت 0.24 دينار، وبقي سعر اليوان الصيني عند 0.68 دينار.
وتاليا قائمة لأسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.7622 د.ل
|4.7741 د.ل
|4.7503 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.2467 د.ل
|5.2599 د.ل
|5.2336 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.9451 د.ل
|5.96 د.ل
|5.9303 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.4976 د.ل
|3.5064 د.ل
|3.4889 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.1747 د.ل
|3.1827 د.ل
|3.1668 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.3427 د.ل
|5.356 د.ل
|5.3293 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4627 د.ل
|0.4639 د.ل
|0.4616 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4418 د.ل
|0.4429 د.ل
|0.4407 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.704 د.ل
|0.7058 د.ل
|0.7023 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.5 د.ل
|3.51 د.ل
|3.49 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2698 د.ل
|1.273 د.ل
|1.2666 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2969 د.ل
|1.3001 د.ل
|1.2936 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5643 د.ل
|1.5682 د.ل
|1.5604 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.352 د.ل
|0.352 د.ل
|0.351 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4743 د.ل
|0.4754 د.ل
|0.4731 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.39 د.ل
|1.4 د.ل
|1.39 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.008 د.ل
|0.008 د.ل
|0.008 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.598 د.ل
|0.598 د.ل
|0.598 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2445 د.ل
|0.2451 د.ل
|0.2439 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6884 د.ل
|0.6901 د.ل
|0.6866 د.ل
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