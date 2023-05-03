انخفاض الإسترليني وثبات الدولار واليورو

الوطن| رصد

انخفض سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، إلى 5.94 دينار مقابل 4.96 دينار، أمس الثلاثاء.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، فقد ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.76 دينار، واليورو عند 5.24 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، تراجع سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار، أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التى سجلت 0.24 دينار، وبقي سعر اليوان الصيني عند 0.68 دينار.

وتاليا قائمة لأسعار العملات: