خاص.. “صدى الاقتصادية” تتحصل على تقرير المركزي الخاص بالتجارة الخارجية .. وهذه تفاصيله

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي بخصوص التجارة الخارجية ، حيث يعتبر قطاع التجارة الخارجية ذو أهمية بالغة بالنسبة للإقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث يعد خير وسيلة لإستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة وتوفير مستلزمات التشغيل اللازمة للعملية الانتاجية، وتدفقات رؤوس الأموال.

لقد شهد قطاع التجارة الخارجية في ليبيا خلال الفترة (2019-2022) تقلبات بسبب الظروف السياسية وحالة الإنقسام السياسي، والإيقاف المتكرر لإنتاج وتصدير النفط الخام، وبسبب الظروف التي مر بها الاقتصاد العالمي نتيجة جائحة كورونا وأثارها السلبية على إمدادات وأسعار السلع،كان لها الأثر المباشر على حجم التبادل التجاري لليبيا مع دول العالم .

وفيما يلي تحليل لأهم مؤشرات التجارة الخارجية للاقتصاد الليبي خلال الفترة 2019–2022:

أولاً: حجم التبادل التجاري:

سجل حجم التبادل التجاري (صادرات + واردات) بين ليبيا والعالم الخارجي خلال الفترة (2019-2022) إرتفاعاً بلغت نسبته في المتوسط نحو 24.1%، ويعود هذا الإرتفاع في حجم التجارةالخارجية إلى نمو حجم الصادرات والتي بلغت في المتوسط نسبة 48.6%، حيث سجل حجم التبادل التجاري لعام 2022 إرتفاعاً بلغ 19.1% مقارنة بالعام 2021، وذلك بسبب إرتفاع الصادرات النفطية نتيجة إستقرار إنتاج وتصدير النفط الخام.

وللوقوف على مدى أهمية التجارة الخارجية في الاقتصاد المحلي، أظهر مؤشر نسبة حجم التجارة الخارجية (الصادرات + الواردات) إلى الناتج المحلي الإجمالي (درجة الانكشاف الخارجي) إلى إستمرار إنكشاف الاقتصاد الوطني على العالم الخارج،حيث سجلت إرتفاعا في عام 2019 بلغت نسبته60.6%، في حين إنخفضت درجة الإنكشاف في عام 2020 إلى 43.5% ، ثم إرتفعت إلى 113.3% في عام 2021 ، ثم إنخفضت إلى 107.5% في عام2022 مما يدل هذا على إن الاقتصاد الوطني يتأثر بدرجة كبيرة بالتغيرات والظروف الخارجية.

حجم التجارة الخارجية خلال الفترة (2019–2022)

” بالمليون دولار “

البند 2019 2020 2021 2022 الصادرات 29,521.6 9,462.5 32,903.9 39,117.7 الواردات 15,541.4 12,405.9 16,711.3 19,982.4 الميزان التجاري 13,980.2 -2,943.4 16,192.6 19,135.3 حجم التجارة الخارجية 45,063.0 21,868.4 49,615.2 59,100.1 الناتج المحلي الاجمالي 74,415.0 50,310.0 43,800.0 55,000.0 درجة الانكشاف (%) 60.6 43.5 113.3 107.5

*المصدر: الإحصاءات التجارية لتنمية الاعمال الدولية (MapTrade).

أولاً: الصادرات :

يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على مورد طبيعي ناضب وهو النفط كمصدر أساسي للدخل،والذي بدوره يتأثر بظروف الأسواق العالمية للنفط،حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من 90.0% من إجمالي الصادرات، مما جعل الإقتصاد الوطنيعرضة بشكل مستمر إلى صدمات قوية نتيجة التغيرات الكبيرة والمفاجئة في قطاع النفط سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

التوزيع الجغرافي للصادرات:

أظهرت البيانات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي للصادرات الليبية الواردة بالجدول أدناه، الأهمية النسبية العالية التي تحظى بها الصادرات الليبية لدول الإتحاد الأوروبي، إذ بلغت خلال الفترة في المتوسط نحو 64.6% من إجمالي الصادرات، ويعود سبب إرتفاع الأهمية النسبية للصادرات الوطنية لدول الإتحاد الأوروبي (منطقة اليورو)، إلى خصائص اقتصادات هذه البلدان على إعتبارها بلدان صناعية تعتمد بدرجة كبيرة على النفط الخام، وتأتي الصادرات الليبية للدول الأسيوية في المرتبة الثانية إذ بلغت خلال الفترة في المتوسط نحو23.6% من إجمالي الصادرات الليبية للخارج.

توزيع الصادرات الليبية حسب مجموعات البلدان

خلال الفترة (2019 – 2022)

” مليون دولار “

مجموعات البلدان 2019 2020 2021 2022 مجموعة دول الاتحاد الأوروبي 17,799.7 4,492.2 21,207.9 26,848.1 أقطار جامعة الدول العربية 1,944.6 1,109.1 1,250.5 1,210.0 الدول الأسيوية 6,770.5 3,131.1 5,880.8 6,433.8 دول أوربية أخرى 561.3 317.3 2,006.3 1,975.8 البلدان الأفريقية 1.2 1.9 1.2 16.5 دول شمال ووسط وجنوب أمريكا 1,818.3 250.0 2,268.8 2,245.9 أستراليا ونيوزيلاندا 626.1 160.8 288.4 387.6 الإجمالي 29,521.6 9,462.5 32,903.9 31,117.6

*المصدر: الإحصاءات التجارية لتنمية الاعمال الدولية (Map Trade).

الصادرات حسب أهم البلدان المصدر إليها :

من خلال الإطلاع على الجداول أدناه لقيم الصادرات حسب أهم البلدان المصدر إليها ، يتضح أن إيطاليا كانت أهم مستورد حيث بلغت نسبة ما صُدر إليها وحدها في المتوسط 22.1% خلال الفترة (2019–2022) على التوالي من إجمالي قيمة الصادرات الليبية، إذ بلغت قيمة ماصُدر إليها خلال عام 2022 نحو 10,468.1 مليون دولار ، فيما جاءت دولأسبانيا والمانيا والصين الشعبية واليونان وفرنسا من ضمن أهم الدول المستوردة من ليبيا، وتجدر الإشارة إلى أن معظم الصادرات الليبية لتلك الدول هي صادرات نفطية، والجدول أدناه يوضح ذلك:

قيمة الصادرات حسب أهم البلدان المصدر إليها

خلال الفترة (2019 –2022)

” مليون دولار “

البلدان المصدر إليها 2019 2020 2021 2022 إيطاليا 5,278.3 1,970.3 7,470.1 10,468.1 أسبانيا 4,274.4 705.2 3,427.2 3,962.5 ألمانيا 4,386.7 849.5 3,659.9 3,764.8 الصين الشعبية 4,816.5 827.1 3,271.5 2,933.4 اليونان 671.9 58.3 1,023.2 2,537.5 فرنسا 1,595.3 529.2 2,175.8 2,269.4 الولايات المتحدة الأمريكية 1,572.5 224.9 2,239.7 2,245.8 هولندا 197.6 121.0 1,692.7 2,103.1 تايلند 483.9 326.8 1,155.9 1,959.9 المملكة المتحدة 253.5 88.9 1,548.3 1,589.5 الإمارات 1,570.4 955.2 956.2 900.0 تركيا 483.5 1,674.3 821.8 767.0 سنغافورة 379.2 198.0 171.2 200.0 سويسرا 291.6 144.7 302.1 117.1 كوريا الجنوبية 225.7 19.7 12.5 90.9 ماليزيا 293.2 0.6 30.3 36.7 أندونيسيا 0.2 0.7 10.5 0.8 بلدان أخرى 2,747.2 768.1 2,935.0 3,171.2 الإجمالي 29,521.6 9,462.5 32,903.9 39,117.7

*المصدر: الإحصاءات التجارية لتنمية الاعمال الدولية (Map Trade).

الأهمية النسبية للصادرات الليبية حسب أهم البلدان المصدر إليها

خلال الفترة (2019–2022)

” نسب مئوية % “

البلدان المصدر إليها 2019 2020 2021 2022 إيطاليا 17.9 20.8 22.7 26.8 اسبانيا 14.5 7.5 10.4 10.1 ألمانيا 14.9 9.0 11.1 9.6 الصين الشعبية 16.3 8.7 9.9 7.5 اليونان 2.3 0.6 3.1 6.5 فرنسا 5.4 5.6 6.6 5.8 الولايات المتحدة الأمريكية 2.5 2.4 6.8 5.7 هولندا 0.7 1.3 5.1 5.4 تايلند 1.6 3.5 3.5 5.0 المملكة المتحدة 0.9 0.9 4.7 4.1 الإمارات 5.3 10.1 2.9 2.3 تركيا 1.6 17.7 2.5 2.0 سنغافورة 1.3 2.1 0.5 0.5 سويسرا 0.1 1.5 0.9 0.3 كوريا الجنوبية 0.8 0.2 0.0 0.2 ماليزيا 1.0 0.0 0.1 0.1 اندونيسيا 0.0 0.0 0.0 0.0 بلدان أخرى 9.3 8.1 8.9 8.1

*المصدر: الإحصاءات التجارية لتنمية الاعمال الدولية (Map Trade).

التركيب السلعي للصادرات:

أظهرت البيانات المتعلقة بالتركيب السلعي للصادرات الوطنية الواردة بالجدول أدناه مدى أستحواذ صادرات الوقود المعدنية والمحروقات والمواد المتصلة بها على النصيب الأوفر من إجمالي الصادرات خلال الفترة (2019 – 2022)، مشكّلة بذلك ما نسبته 90.0% من إجمالي الصادرات، الأمر الذي يبين عدم تنوع الصادرات الوطنية، نتيجة ضعف هيكل الإنتاج المحلي، وهو ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات إنتاج النفط وأسعاره في الأسواق الدولية، فيما سجلت الصادرات الأخرى نسبة 10.0% من إجمالي الصادرات والتي في معظمها صادرات المعادن الثمينة ومصنوعاتها (الذهب) والمعادن العادية (الخردة).

قيمة الصادرات مصنفة حسب أقسام السلع

خلال الفترة (2019 –2022 )

” مليون دولار “

أقسام السلع 2019 2020 2021 2022 المنتوجات المعدنية أهمها النفط الخام 27,661.4 7,267.5 31,551.6 37,657.7 المعادن العادية ومصنوعاتها 298.9 440.7 835.1 812.8 لؤلؤ طبيعي او مستنبت واحجار كريمة او شبه كريمة ومعادن ثمينة ومصنوعاتها 1,198.0 1,659.2 237.8 274.8 منتوجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها. 45.7 14.8 207.2 226.6 معدات النقل 1.8 15.6 4.5 61.6 حيوانات حية – منتوجات حيوانية 21.7 16.2 26.3 42.7 الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية واجهزة التسجيل والإذاعة والصوت 23.2 27.9 16.7 12.8 عجائن الخشب، عجائن سلولوزية، ورق مقوى وفضلات الورق 5.0 2.7 8.3 8.9 سلع ومنتوجات متنوعة 13.1 1.1 1.6 4.5 منتوجات المملكة النباتية 6.3 8.3 3.7 3.9 الاجهزة البصرية والفوتوغرافية والسينمائية واجهزة قياس الضغط والمعدات الطبية 4.1 1.5 1.0 3.0 جلود حيوانات خام وجلود مدبوغة 4.2 3.2 2.9 2.5 مواد غذائية محضرة، مشروبات، خل، التبغ 1.7 1.4 1.6 2.2 منتوجات ومواد نسيجية 2.6 1.7 1.2 1.6 لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته 1.0 0.8 1.6 1.6 شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية والمنتوجات المشتقة منها 0.4 0.3 0.4 0.9 الخشب ومصنوعاته، الفحم الخشبي، الفلين ومصنوعاته، مصنوعات القش 0.0 0.0 0.2 0.3 مصنوعات من الحجر والجص والاسمنت والميكا ومنتوجات الخزف والزجاج 0.0 0.0 0.1 0.1 الاحذية، اغطية الراس، المظلات، مظلات الشمس، عصى المشي، سياط الفروسية 0.0 0.0 0.1 0.1 الأسلحة والذخائر، اجزاؤها ولوازمها 0.0 0.0 0.0 0.0 الإجمالي 29,285.9 9,462.5 32,903.9 39,117.7

*المصدر: الإحصاءات التجارية لتنمية الاعمال الدولية (MapTrade).

تصنيف الصادرات الليبية ( نفطية ، صادرات أخرى)

خلال الفترة (2019–2022)

” مليون دولار “

السنوات الصادرات النفطية الصادرات الأخرى* إجمالي الصادرات 2019 27,661.4 1,624.50 29,285.9 2020 7,267.5 2,195.00 9,462.5 2021 31,551.6 1,352.30 32,903.9 2022 37,657.7 1,460.00 39,117.7

(*) الصادرات الأخرى في معظمها معادن ثمينة ومعادن عادية.

أهم الشركاء التجاريين للصادرات الأخرى

أظهرت بيانات الصادرات الأخرى أن دولتي تركيا والإمارات العربية المتحدة هما أهم الدول المستوردة من ليبيا، والتي تركزت معظم مستورداتها من المعادن الثمينة والمعادن العادية.

الصادرات – دولة تركيا

” مليون دولار “

السنوات المعادن الثمينة الحديد النحاس الألومنيوم أخرى الإجمالي 2019 221.2 106.7 57.2 21.3 77.1 483.5 2020 1,319.8 179.2 99.8 35.6 39.9 1,674.3 2021 101.0 408.7 141.8 60.4 109.9 821.8 2022 138.0 286.7 150.7 71.0 120.6 767.0

الصادرات – دولة الإمارات العربية المتحدة

” مليون دولار “

السنوات المعادن الثمينة ومصنوعاتها (الذهب) أخرى* الإجمالي 2019 971.6 598.8 1,570.4 2020 338.7 616.5 955.2 2021 136.6 819.6 956.2 2022 (بيانات أولية ) 128.6 771.4 900.0

*معظمها صادرات نفطية.

ثانياً: الواردات:

يعتمد السوق المحلي بنسبة تتجاوز 85.0 % في تلبية إحتياجات كافة القطاعات والأفراد من السلع الإستهلاكية والرأسمالية كالآلات والمعدات والمواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية، على الأسواق الخارجية.

التوزيع الجغرافي للواردات:

تعد بلدان الاتحاد الأوربي المصدر الرئيسي لواردات ليبيا حيث بلغت أهميتها النسبية في المتوسط نحو 34.4% من اجمالي الواردات خلال الفترة (2019 -2022) حيث سجلت قيمة واردات ليبيا من دول الإتحاد الأوروبي نحو 4.9 و4.3 و 5.1 و 8.0 مليار دولار على التوالي خلال الفترة، ويعود ذلك الى الجوار الجغرافي الذي يلعب دوراً رئيسياً في زيادة حجم المبادلات التجارية بين ليبيا ودول منطقة اليورو، فيما شكلت الدول الأسيوية وأقطار جامعة الدول العربية و الدول الأوروبية الأخرى النسب الباقية ، وتشير البيانات الى ضعف المبادلات التجارية بين ليبيا والدول الأفريقية وأستراليا ونيوزيلندا.

توزيع الواردات الليبية حسب مجموعات البلدان

خلال الفترة (2019– 2022)

” مليون دولار “

مجموعات البلدان 2019 2020 2021 2022 مجموعة دول الاتحاد الأوروبي 4,946.8 4,319.4 5,135.9 8,041.2 أقطار جامعة الدول العربية 3,049.6 2,328.9 3,516.3 3,556.0 الدول الأسيوية 5,820.9 4342.7 5,940.8 6,266.3 دول أوربية أخرى 828.7 763.1 1,154.8 1,124.2 البلدان الأفريقية 12.3 18.6 19.0 4.5 دول شمال ووسط وجنوب أمريكا 837.6 571.7 879.3 901.9 أستراليا ونيوزيلاندا 45.5 61.5 65.2 88.3 الإجمالي 15,541.4 12,405.9 16,711.3 19,982.4 *المصدر: الإحصاءات التجارية لتنمية الاعمال الدولية (Map Trade).

الواردات حسب أهم البلدان المستورد منها:

من خلال الأطلاع على الجدول أدناه لقيمة الواردات حسب أهم البلدان المستورد منها يتضح أن دول تركيا والصين وإيطاليا واليونان والأمارات لازالتتتصدر قائمة أهم البلدان المستورد منها، حيث بلغت نسبة ما أستورد منها في المتوسط حوالي 52.4% خلال الفترة (2019– 2022) من إجمالي قيمة الواردات الليبية.

وتعتبر دولة تركيا أهم دولة مستورد منها، وبلغت قيمة ما ورد منها خلال العام 2022 نحو 2.8 مليار دولار ومشكلة ما نسبته 14.2% من الإجمالي، فيما أحتلت الصين الشعبية المرتبة الثانية بقيمة 2.4 مليار دولار، وجاءت أيطاليا في المرتبة الثالثة بنحو 2.3 مليار دينار .

والجدول التالي يوضح أهم البلدان المستورد منهاخلال الفترة (2019-2022):

قيمة الواردات حسب أهم البلدان المستورد منها

خلال الفترة (2019–2022)

” مليون دولار “

البلدان المستورد منها 2019 2020 2021 2022 تركيا 2,069.7 1,653.1 2,769.4 2,841.1 الصين الشعبية 2,451.6 1,880.4 2,129.0 2,373.3 إيطاليا 1,390.9 1,000.6 1,434.2 2,269.3 اليونان 451.4 719.4 1,189.8 1,922.7 الأمارات 1,354.8 1,003.4 1,706.5 1,800.0 مصر 838.9 572.8 796.2 700.0 المانيا 484.4 400.8 683.5 559.5 أوكرانيا 316.9 327.8 425.0 500.0 أسبانيا 468.7 346.8 366.7 440.0 هولندا 595.3 576.9 535.8 371.3 كوريا الجنوبية 632.1 338.0 428.5 366.9 البرازيل 279.4 166.4 313.4 320.0 الولايات المتحدة الامريكية 412.0 290.0 295.3 291.0 فرنسا 210.0 171.3 208.2 229.6 سويسرا 121.1 127.1 216.7 153.7 المملكة المتحدة 201.4 147.7 141.1 144.6 بلدان أخرى 3,262.8 2,683.4 4,072.0 4,699.4 الإجمالي 15,541.4 12,405.9 17,711.3 19,982.4

*المصدر: الإحصاءات التجارية لتنمية الاعمال الدولية (MapTrade).

الأهمية النسبية للواردات حسب أهم البلدان المستورد منها

خلال الفترة (2019 –2022)

” نسب مئوية %“

البلدان المستورد منها 2019 2020 2021 2022 تركيا 13.3 13.3 15.6 14.2 الصين الشعبية 15.8 15.2 12.0 11.9 إيطاليا 8.9 8.1 8.1 11.4 اليونان 2.9 5.8 6.7 9.6 الإمارات 8.7 8.1 9.6 9.0 مصر 5.4 4.6 4.5 3.5 المانيا 3.1 3.2 3.9 2.8 أوكرانيا 2.0 2.6 2.4 2.5 اسبانيا 3.0 2.8 2.1 2.2 هولندا 3.8 4.7 3.0 1.9 كوريا الجنوبية 4.1 2.7 2.4 1.8 البرازيل 1.8 1.3 1.8 1.6 الولايات المتحدة الامريكية 2.7 2.3 1.7 1.5 فرنسا 1.4 1.4 1.2 1.1 سويسرا 0.8 1.0 1.2 0.8 المملكة المتحدة 1.3 1.2 0.8 0.7 بلدان أخرى 21.0 21.6 23.0 23.5

*المصدر: الإحصاءات التجارية لتنمية الاعمال الدولية (MapTrade).

التركيب السلعي للواردات:

إحتلت واردات أقسام (المنتجات المعدنية ، الات والاجهزة والمعدات الكهربية واجهزة التسجيل والإذاعة والصوت ، مواد غذائية محضرة، مشروبات، خل، التبغ) المرتبة الأولى من اجمالي الواردات السلعية خلال الفترة (2019 – 2022)، حيث شكلت 45.6% من اجمالي الواردات السلعية ، فيما احتلت واردات أقسام (منتوجات المملكة النباتية، منتوجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها ، معدات النقل) المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لتشكل 20.4% من اجمالي الوارداتالسلعية، فيما شكلت واردات منتجات الأقسام الأخرى النسبة الباقية والتي تمثل 34.0% من إجمالي الواردات السلعية.

وهذا يعكس مدى ضعف وعجز السوق المحلي في توفير العديد من السلع التي يحتاجها الأفراد مما يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الإنكشاف الخارجي و زيادة الطلب على النقد الأجنبي.

والجدول التالي يوضح الواردات مصنفة حسب أقسام السلع خلال الفترة (2019 – 2022 ) :

قيمة الواردات مصنفة حسب أقسام السلع

خلال الفترة (2019–2022)

” مليون دولار “

أقسام السلع 2019 2020 2021 2022 المنتوجات المعدنية 2,404.5 1,898.7 3,246.7 5,555.9 الات والاجهزة والمعدات الكهربية واجهزة التسجيل والإذاعة والصوت 2,609.8 1,771.5 3,029.8 2,828.6 مواد غذائية محضرة، مشروبات، خل، التبغ 1,591.4 1,642.9 1,825.0 1,841.7 منتوجات المملكة النباتية 918.3 833.0 1,231.0 1,276.1 منتوجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها. 1,012.9 957.0 1,353.8 1,205.7 معدات النقل 1,485.7 875.5 1,094.1 1,023.9 المعادن العادية ومصنوعاتها 776.9 551.8 849.2 858.6 منتوجات ومواد نسيجية 981.0 741.1 828.1 858.3 لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته 651.5 515.3 763.6 816.9 حيوانات حية – منتوجات حيوانية 739.1 734.2 865.0 801.8 سلع ومنتوجات متنوعة 574.6 533.4 676.6 797.2 مصنوعات من الحجر والجص والاسمنت والميكا ومنتوجات الخزف والزجاج 482.8 321.4 486.2 484.5 لؤلؤ طبيعي او مستنبت واحجار كريمة او شبه كريمة ومعادن ثمينة ومصنوعاتها 297.9 124.4 466.3 449.6 شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية والمنتوجات المشتقة منها 152.1 162.9 255.7 347.4 عجائن الخشب، عجائن سلولوزية، ورق مقوى وفضلات الورق 245.1 227.2 222.2 261.9 الاجهزة البصرية والفوتوغرافية والسينمائية واجهزة قياس الضغط والمعدات الطبية 320.1 332.4 238.4 240.2 الخشب ومصنوعاته، الفحم الخشبي، الفلين ومصنوعاته، مصنوعات القش 101.5 73.2 133.2 156.0 الاحذية، اغطية الراس، المظلات، مظلات الشمس، عصى المشي، سياط الفروسية 146.8 85.5 115.8 130.0 جلود حيوانات خام وجلود مدبوغة 49.4 23.5 29.8 46.2 الاسلحة والذخائر، اجزاؤها ولوازمها 0.0 1.0 0.8 1.9 الإجمالي 15,541.4 12,405.9 17,711.3 19,982.4

*المصدر: الإحصاءات التجارية لتنمية الاعمال الدولية (MapTrade).

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