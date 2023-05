اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بمكتبه اليوم الاربعاء مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” بحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية.

حيث تم خلال الاجتماع متابعة الإنفاق العام وزيادة التنسيق مع المؤسسات الدولية والاقليمية ، لاستمرار التعاون المشترك مع وزارة المالية.

