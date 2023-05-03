الغارديان: بدعم من الإمارات حفتر يرسل براميل النفط إلى السودان

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن قائد القوات المسلحة خليفة حفتر أرسل نحو 10 آلاف برميل من النفط لقوات حميدتي مقابل الحصول على الذهب السوداني وذلك إرضاء لداعميه في الإمارات .

وأوضحت الغارديان أن حفتر يحاول إخفاء حوالي 10 آلاف برميل من النفط يوميا، من شركة حكومية لإعادة تكريرها في مصفاة السرير بجودة عالية ونقلها عبر شاحنات إلى السودان.

وأضافت الغارديان أن دعم الإمارات لحفتر وحميدتي هو جزء من المنافسة في الشرق الأوسط والمكاسب المالية فموسكو متساوقة مع استراتيجيتها لدعم الأطراف المخربة من أجل أن تنتفع ماليا من حميدتي وسياسيا من الفوضة الناجمةكما أن تدعم روسيا حميدتي وقوات الدعم السريع منذ سنين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية