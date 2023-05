لجنة الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة تعقد اجتماعها الأول لسنة 2023

عقدت اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بشأن الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة اليوم الأربعاء اجتماعها الأول بديوان مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع، ومدير إدارة الرقابة على الشركات بديوان المحاسبة عبد الباسط جبوع، ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي بالديوان رضا القرقاب، والذي خصص لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في الطاقات المتجددة.

حيث أكد المجتمعون على ضرورة أهمية استمرار الدولة في دعم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في الطاقات، وعدم التأخير في هذا المجال لاهميته في توفير الطاقة والاستثمار فيها، والاستفادة من الخبرات العالمية العاملة في هذا المجال، وأن تكون ليبيا رائدة في المنطقة والاستفادة من جغرافية البلاد.

