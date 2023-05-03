خاص.. “بن فضل” : الشركة القابضة تعمل على تنفيذ استراتيجية للعمل لمدة أربع سنوات

صرح مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي بالشركة القابضة للإتصالات “فؤاد بن فضل” لصحيفة صدى الاقتصادية: أن الشركة قامت بتوقيع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الإتصالات والمعلومات موضحاً بأن دور الشركة هو داعم أساسي لمشاريع قطاع الإتصالات وأن الشركة والمجموعة التابعة لها هو تنفيذ وتحقيق الأهداف على أرض الواقع.

وأشار “بن فضل” إلى أن الاستراتيجية التي وضعت لمدة أربع سنوات من سنة 2023 إلى غاية 2027 وفق رؤية مواطن ذكي شركات ذكية مدن ذكية دولة ذكية.

وأوضح أن تم عرض إطار عام لتحقيق هذه الاستراتيجية الوطنية ولدينا دور لوجستي مع الهيئة العامة للإتصالات في تنفيذ وإخراج هذه الحدث على أرض الواقع ولتحقيق رؤية الدولة في توفير الرفاهية للمجتمع الليبي.

وأضاف “بن فضل”: أنه سيتم خلال المدة القادمة وضع خطة تنفيذية بمشاركة الهيئة لتحقيق أهدافها المنشودة لهذه الإستراتيجية وستشهد البلاد خلال الفترة المقبلة تحول رقمي على جميع المستويات.

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