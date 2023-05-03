اجتماع للتأكيد على أهمية استمرار الدولة في دعم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في الطاقات

اجتمعت اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بشأن الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة اجتماعها الأول، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي “مصطفى المانع”، ومدير إدارة الرقابة على الشركات بديوان المحاسبة “عبد الباسط جبوع”، ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي “رضا القرقاب”، والذي خصص لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في الطاقات المتجددة .

كما أكد المجتمعون على أهمية استمرار الدولة في دعم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في الطاقات، وعدم التأخير في هذا المجال لأهميته في توفير الطاقة والاستثمار فيها، والاستفادة من الخبرات العالمية العاملة في هذا المجال، وأن تكون ليبيا رائدة في المنطقة والاستفادة من جغرافية بلادنا.

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